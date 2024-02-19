Маріно Пушіч зі своїми асистентами намагається знайти найкращий план на повторну гру з французами.

Шахтар продовжує підготовку до другого матчу Ліги Європи з Марселем, що пройде у Франції, повідомляє офіційний сайт "гірників". Напередодні (у неділю, 18 лютого) підопічні Маріно Пушіча провели заняття на тренувальній базі німецького Гамбурга.

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Розпочавши з відвідин тренажерного залу, далі "помаранчево-чорні" відпрацювали сесію на футбольному полі, яка складалася з розминки, вправ на тримання м'яча та двосторонньої гри 11 на 11. По обіді на футболістів чекав відеоаналіз із розбором першого поєдинку з французами.

Нагадаємо, матч-відповідь стикового раунду Ліги Європи (за вихід в 1/8 фіналу) між Марселем та Шахтарем відбудеться у четвер, 22 лютого, на Велодромі. Початок зустрічі о 22:00 за Києвом. Перша гра завершилась бойовою нічиєю 2:2.

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