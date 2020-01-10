Марсель вирвав перемогу над Ренном в центральному матчі туру Ліги 1 і наблизився до ПСЖ

Ренн на власному полі поступився Марселю в рамках 20-го туру Ліги 1. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Франція, 20 тур

Ренн – Марсель – 0:1

Гол: Стротман, 84

Програму 20-го туру чемпіонату Франції відкрили відразу центральним матчем. Сьогоднішні суперники – сусіди в турнірній таблиці та обоє входять у першу трійку.

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Поєдинок проходив у обопільній боротьбі. Важко було віддати перевагу комусь із суперників. Марсель переважно створював небезпеку завдяки Дімітрі Пайє, а Ренн більше робив ставку на командні дії.

Вирвати перемогу гостям вдалося лише наприкінці поєдинку завдяки Кевіну Стротману. Нідерландець прийняв м'яч у штрафному і загнав його у ворота.

Таким чином Марсель перервав шестиматчеву переможну серію Ренна і збільшив відрив від "червоно-чорних" до 9-и очок, а відставання від ПСЖ зменшив до чотирьох пунктів. Проте парижани мають два матчі у запасі.