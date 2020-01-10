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Марсель вырвал победу над Ренном в центральном матче тура Лиги 1 и приблизился к ПСЖ

10 января 23:43 68 Читати українською
Марсель вырвал победу над Ренном в центральном матче тура Лиги 1 и приблизился к ПСЖ
Ренн – Марсель – 0:1

Ренн на своем поле уступил Марселю в рамках 20-го тура Лиги 1. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

 

Франция, 20 тур

Ренн – Марсель – 0:1

Гол: Стротман, 84

Программу 20-го тура чемпионата Франции открыли сразу центральным матчем. Сегодняшние соперники – соседи в турнирной таблице и оба входят в первую тройку.

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Поединок проходил в обоюдной борьбе. Трудно было отдать предпочтение кому-то из соперников. Марсель преимущественно создавал опасность благодаря Димитри Пайе, а Ренн больше делал ставку на командные действия.

Вырвать победу гостям удалось лишь в конце поединка благодаря Кевину Стротману. Голландец принял мяч в штрафной и вогнал его в ворота.

Таким образом Марсель прервал шестиматчевую победную серию Ренна и увеличил отрыв от "красно-черных" до 9-и очков, а отставание от ПСЖ уменьшил до четырех пунктов. Однако парижане имеют два матча в запасе.

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Франция Ренн Ренн Ренн - Марсель Марсель Марсель
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