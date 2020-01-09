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Мбаппе не поспішає підписувати новий контракт з ПСЖ

19:13 226 Читать на русском
Мбаппе не поспішає підписувати новий контракт з ПСЖ
Кіліан Мбаппе / Reuters

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе планує відкласти переговори щодо нової угоди до більш сприятливих часів.

"Зараз січень, і я готовий грати у футбол одним з перших.

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Розпочинається фінальна стадія, коли ми можемо боротись за трофеї. Я думаю, зараз не час, щоб збурювати хвилі щодо теми контракту. У клубі все спокійно, проблем немає. Усі йдуть в одному напрямку, тому говорити про сторонні речі – не надто розумно і правильно", – наводить слова Мбаппе Goal.

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Нагадаємо, чинна угода чемпіона світу з парижанами розрахована до червня 2022 року.

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Теги
ПСЖ ПСЖ Франція Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе
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