Мбаппе не поспішає підписувати новий контракт з ПСЖ

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе планує відкласти переговори щодо нової угоди до більш сприятливих часів.

"Зараз січень, і я готовий грати у футбол одним з перших.

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Розпочинається фінальна стадія, коли ми можемо боротись за трофеї. Я думаю, зараз не час, щоб збурювати хвилі щодо теми контракту. У клубі все спокійно, проблем немає. Усі йдуть в одному напрямку, тому говорити про сторонні речі – не надто розумно і правильно", – наводить слова Мбаппе Goal.

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Нагадаємо, чинна угода чемпіона світу з парижанами розрахована до червня 2022 року.