Марсель розглядає кандидатуру Сампаолі на посаду головного тренера
3 лютого 21:00 - Читать на русском
Аргентинський фахівець Хорхе Сампаолі може перебратись у Францію.
Хорхе Сампаолі є одним із кандидатів на крісло наставника Марселя, повідомляє AS.
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На цій посаді 60-річний аргентинець може замінити Андре Віллаш-Боаша, з яким провансальці напередодні достроково розірвали контракт. Зараз Сампаолі очолює Атлетіко Мінейро, також фахівець відомий своєю роботою у Севільї та збірній Аргентини.
Наразі Марсель розташувався на 10-й сходинці турнірної таблиці чемпіонату Франції.
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