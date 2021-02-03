Марсель рассматривает кандидатуру Сампаоли на пост главного тренера
21:06 - Читати українською
Аргентинский специалист Хорхе Сампаоли может перебраться во Францию.
Хорхе Сампаоли является одним из кандидатов на кресло наставника Марселя, сообщает AS.
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На этом посту 60-летний аргентинец может заменить Андре Виллаш-Боаша, с которым провансальцы накануне досрочно разорвали контракт. Сейчас Сампаоли возглавляет Атлетико Минейро, также специалист известен своей работой в Севилье и сборной Аргентины.
Сейчас Марсель расположился на 10-й строчке турнирной таблицы чемпионата Франции.
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