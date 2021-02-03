Хорхе Сампаоли является одним из кандидатов на кресло наставника Марселя, сообщает AS.

Марсель со скандалом подтвердил увольнение Виллаш-Боаша

На этом посту 60-летний аргентинец может заменить Андре Виллаш-Боаша, с которым провансальцы накануне досрочно разорвали контракт. Сейчас Сампаоли возглавляет Атлетико Минейро, также специалист известен своей работой в Севилье и сборной Аргентины.

Сейчас Марсель расположился на 10-й строчке турнирной таблицы чемпионата Франции.

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