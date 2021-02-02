Марсель зі скандалом підтвердив звільнення Віллаш-Боаша
2 лютого 18:34 - Читать на русском
Крісло головного тренера Марселя стало вакантним.
Керівництво Марселя вирішило підтвердити відставку Андре Віллаш-Боаша з посади наставника, повідомляє офіційний сайт клубу.
Віллаш-Боаш подав у відставку з посади наставника Марселя після придбання гравця без його згоди
У таборі провансальців обурились нещодавньою критикою босів клубу від португальського тренера та попрощались з Віллаш-Боашем задля збереження репутації Марселя. Контракт 43-річного фахівця з клубом був розрахований до 30 червня 2021-го.
Після 20-ти турів Ліги 1 Марсель розташувався на 7-й сходинці турнірної таблиці.
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