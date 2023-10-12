Хав'єр Рібальта більше не є спортивним директором Марселя. Про відхід 43-річного іспанця повідомив офіційний сайт клубу.

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Президент Марселя Пабло Лонгорія вирішив змінити структуру управління клубом. Член правління Стефан Тесьє відтепер відповідатиме за 5 ключових напрямків роботи – спорт, бізнес та фінанси, адміністрування, комунікацію та операційну діяльність.

За інформацією Ніколо Скіри, новим спортивним директором провансальців може стати Мехді Бенатія. Клуб вже веде перемовини з марокканцем, який свого часу виступав за Рому, Ювентус та Баварію.

Сезон 2023/24 складається для Марселя не надто вдало. Команда не змогла вийти в груповий турнір Ліги чемпіонів, а в чемпіонаті Франції посідає тільки 6 місце. Нещодавно провансальці змінили головного тренера – Марселіно Гарсія Тораль, який став однією з причин відходу Руслана Маліновського, покинув Марсель. Під керівництвом іспанця команда провела лише 7 матчів. Новим наставником став Дженнаро Гаттузо.

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