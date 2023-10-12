Хавьер Рибальта больше не является спортивным директором Марселя. Об уходе 43-летнего испанца сообщил официальный сайт клуба.

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Президент Марселя Пабло Лонгория решил изменить структуру управления клубом. Член правления Стефан Тесье теперь будет отвечать за 5 ключевых направлений работы – спорт, бизнес и финансы, администрирование, коммуникацию и операционную деятельность.

По информации Николо Скиры, новым спортивным директором провансальцев может стать Мехди Бенатия. Клуб уже ведет переговоры с марокканцем, в свое время выступавшим за Рому, Ювентус и Баварию.

Сезон 2023/24 складывается для Марселя не слишком удачно. Команда не смогла выйти в групповой турнир Лиги чемпионов, а в чемпионате Франции занимает только 6 место. Недавно провансальцы сменили главного тренера – Марселино Гарсия Тораль, ставший одной из причин ухода Руслана Малиновского, покинул Марсель. Под руководством испанца команда провела всего 7 матчей. Новым наставником стал Дженнаро Гаттузо.

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