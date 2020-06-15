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Марсель презентував незвичну форму з елементами міста

14:14 537 Читать на русском
Марсель презентував незвичну форму з елементами міста
Марсель представив форму / офіційний сайт клубу

Віце-чемпіон Франції представив ігрову форму, в якій виступатиме в сезоні 2020/21.

Основною формою Марселя в новому сезоні залишиться білий комплект з блакитними вставками. Резервний комплект – синього кольору з блакитними елементами. В обох варіантах форми є "родзинка" – зображені візерунки будинків міста Марсель.

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Технічним спонсором клубу залишається Puma, в футболках від якої провансальці грали і в минулому сезоні.

Як відомо, чемпіонат Франції 2019/20 був завершений достроково через спалах COVID-19. Марсель під керівництвом Андре Віллаша-Боаша посів підсумкове друге місце та гратиме в груповому турнірі Ліги чемпіонів.

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Футбольна форма Марсель Марсель Франція
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