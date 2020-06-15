Марсель презентував незвичну форму з елементами міста

Віце-чемпіон Франції представив ігрову форму, в якій виступатиме в сезоні 2020/21.

Основною формою Марселя в новому сезоні залишиться білий комплект з блакитними вставками. Резервний комплект – синього кольору з блакитними елементами. В обох варіантах форми є "родзинка" – зображені візерунки будинків міста Марсель.

Барселона вперше зіграє у новій формі в принциповому дербі і має дилему для Ліги чемпіонів

Технічним спонсором клубу залишається Puma, в футболках від якої провансальці грали і в минулому сезоні.

Як відомо, чемпіонат Франції 2019/20 був завершений достроково через спалах COVID-19. Марсель під керівництвом Андре Віллаша-Боаша посів підсумкове друге місце та гратиме в груповому турнірі Ліги чемпіонів.

Неймар vs Мбаппе, успіх Марселя зі сльозами надії, обкрадений Ліон, Камавінга затягнув Ренн в ЛЧ – ревю сезону Ліги 1