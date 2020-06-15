Марсель представил необычную форму с элементами города

Вице-чемпион Франции представил игровую форму, в которой будет выступать в сезоне 2020/21.

Основной формой Марселя в новом сезоне останется белый комплект с голубыми вставками. Резервный комплект – синего цвета с голубыми элементами. У обоих вариантах формы есть "изюминка" – изображены узоры домов города Марсель.

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Техническим спонсором клуба остается Puma, в футболках от которой провансальцы играли и в прошлом сезоне.

Как известно, чемпионат Франции 2019/20 был завершен досрочно из-за вспышки COVID-19. Марсель под руководством Андре Виллаша-Боаша занял итоговое второе место и будет играть в групповом турнире Лиги чемпионов.

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