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Марсель представил необычную форму с элементами города

14:16 23 Читати українською
Марсель представил необычную форму с элементами города
Марсель представил форму / официальный сайт клуба

Вице-чемпион Франции представил игровую форму, в которой будет выступать в сезоне 2020/21.

Основной формой Марселя в новом сезоне останется белый комплект с голубыми вставками. Резервный комплект – синего цвета с голубыми элементами. У обоих вариантах формы есть "изюминка" – изображены узоры домов города Марсель.

Барселона впервые сыграет в новой форме в принципиальном дерби и имеет дилемму для Лиги чемпионов

Техническим спонсором клуба остается Puma, в футболках от которой провансальцы играли и в прошлом сезоне.

Как известно, чемпионат Франции 2019/20 был завершен досрочно из-за вспышки COVID-19. Марсель под руководством Андре Виллаша-Боаша занял итоговое второе место и будет играть в групповом турнире Лиги чемпионов.

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Футбольная форма Марсель Марсель Франция
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