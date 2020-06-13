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Барселона вперше зіграє у новій формі в принциповому дербі і має дилему для Ліги чемпіонів

11:04 134 Читать на русском
Барселона вперше зіграє у новій формі в принциповому дербі і має дилему для Ліги чемпіонів
ФК Барселона

Каталонська Барселона планує розпочати продаж свого нового екіпірування найближчим часом.

Цьогоріч через пандемію коронавірусу старт продажів відбудеться пізніше, ніж зазвичай. Очікується, що домашній комплект форми на наступний сезон почнуть продавати 3 липня, а виїзний – 7-го.

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За інформацією Sport.es, Барселона вперше зіграє у новій формі у каталонському дербі проти Еспаньйола, яке відбудеться на Камп Ноу 7-го або 8-го липня. Зазначається, що клубу ще потрібно отримати дозвіл ліги.

Також у клубі постала дилема щодо Ліги чемпіонів, де Барселоні належить провести матч-відповідь 1/8 фіналу проти Наполі. В керівництві немає одностайності щодо цього питання. Деякі функціонери переконані, що нинішній сезон ЛЧ команда повинна завершити у формі з картатим візерунком.

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