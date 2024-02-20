"Олімпік Марсель повідомляє про припинення співпраці з Дженнаро Гаттузо. Клуб хотів би особливо подякувати Дженнаро та його помічникам за незмінні інвестиції та високий професіоналізм, які вони демонструють щодня, та побажати їм удачі в майбутньому", – йдеться у повідомленні прес-служби.

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До слова, це вже друга тренерська відставка у Марселі за цей сезон. Гаттузо замінив іспанця Марселіно Тораля в кінці вересня. На чолі провансальців Ріно провів 24 матчів у всіх турнірах, в яких здобув 9 перемог та зазнав 7 поразок.

Зауважимо, що через два дні Марсель проведе матч-відповідь плей-офф Ліги Європи проти Шахтаря. Перша зустріч у Гамбурзі завершилася внічию 2:2. Очікується, що на цю гру французів виведе Жак Абардонадо – тимчасовий варіант, поки клуб не призначить нового головного тренера.

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