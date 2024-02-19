Марсель змушений йти на відчайдушні кроки, що терміново виправити ситуацію після 7 матчів без перемог.

Марсель вирішив звільнити Гаттузо та розпочав пошуки нового тренера. Головним кандидатом на посаду став Жан-Луї Гассе, повідомляє RMC Sport.

Марсель звільнив Гаттузо між матчами з Шахтарем в Лізі Європи, – L'Equipe

70-річний фахівець повинен очолити Олімпік до кінця сезону. У Марселі сподіваються, що новий тренер виведе команду вже на матч-відповідь плей-офф Ліги Європи проти Шахтаря, який відбудеться у четвер, 22 лютого.

Гассе в січні з ганьбою був звільнений зі збірної Кот-д'Івуару. "Слони" провалили груповий етап домашнього КАН, тому місцева федерація достроково вигнала тренера. Кот-д'Івуару все ж пощастило вийти з групи, а в підсумку збірна стала чемпіоном Африки.

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