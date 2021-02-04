Боси провансальців контактували з керманичем Палмейраса, стверджує Globo Esporte.

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Шанси на переїзд Феррейри до Франції, однак, невеликі. Португальський фахівець задоволений співпрацею із "зелено-білими" та сповнений нових планів після недавнього тріумфу в Копа Лібертадорес. Крім того, Феррейра має чинний до кінця 2022 року контракт із Палмейрасом. Колишній керманич Браги та ПАОКа очолив бразильський гранд у жовтні 2020-го.

Альтернативним варіантом для керівництва Марселя залишається інший представник Серії А – Хорхе Сампаолі, який нині працює з Атлетіко Мінейро.

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