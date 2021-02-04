Марсельский Олимпик рассматривает вариант с назначением Абеля Феррейры на пост главного тренера команды. Должность стала вакантной после скандальной отставки Андре Виллаш-Боаша.

Боссы провансальцев контактировали с наставником Палмейраса, утверждает Globo Esporte.

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Шансы на переезд Феррейры во Францию, однако, невелики. Португальский специалист доволен сотрудничеством с "зелено-белыми" и полон новых планов после недавнего триумфа в Копа Либертадорес. Кроме того, Феррейра имеет действующий до конца 2022 года контракт с Палмейрасом. Бывший наставник Браги и ПАОКа возглавил бразильский гранд в октябре 2020-го.

Альтернативным вариантом для руководства Марселя остается другой представитель Серии А – Хорхе Сампаоли, который ныне работает с Атлетико Минейро.

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