Кубок Лібертадорес, фінал

Палмейрас – Сантос – 1:0

Гол: Брено, 90+9

Хоча до матчу букмекери фаворитом називали номінального господаря, на полі цього помітно не було. Команди грали у відкритий футбол, відповідаючи атакою на атаку. Видовищно попереду і жорстко позаду. Під таким девізом розгоралися перипетії.

Класний момент відкрити рахунок наприкінці першого тайму був у Луїса Адріано. Однак екс-форвард Шахтаря не потрапив у ритм атаки і не зміг завдати прицільного удару. Варто визнати, що нічия за підсумками першої 45-хвилинки була логічною. Щоправда, мала б бути результативною – моментів для цього було вдосталь.

З початком другого тайму авантюризму стало менше. Це зрозуміло – з кожною хвилиною ціна помилка ставала все більшою. Поступово Палмейрасу вдалося налагодити контроль над м'ячем. Не вистачало лише успішних дій на третині суперника. Тут на допомогу міг прийти стандарт. Вейга метрів з 25-ти стріляв зі штрафного – м'яч просвистів над поперечиною.

Здавалося, обидва суперники змирилися з неминучістю овертайму. Арбітр компенсував 8 хвилин, і цього вистачило для справжньої драми. Наставник Сантоса – Кука – з усіх сил намагався завадити гравцю Палмейраса швидко вкинути аут. Почалася сутичка. Рефері вилучив тренера, а той просто пішов на трибуни до уболівальників. Таким чином Кука на власні очі бачив поразку своєї команди. Брено класним ударом головою замкнув подачу до штрафного майданчика.

Палмейрас вдруге у своїй історії виграв Кубок Лібертадорес. Окрім вже згаданого Луїса Адріано, трофей здобув ще один колишній легіонер УПЛ. Вілліан Гомес, який свого часу провів один сезон у харківському Металісті, сьогодні на поле не виходив, обмежившись присутністю на лаві для запасних.

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