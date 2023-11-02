Марсель – Ліон: Федерація футболу Франції ухвалила рішення щодо скандального матчу
Матч 10-го туру Ліги 1 між Марселем і Ліоном було перенесено на середу, 6 грудня.
Французька федерація футболу оголосила про нову дату матчу Марсель – Ліон, який не відбувся за розкладом через напад уболівальників господарів на автобус гостей і нанесення каліцтв головному тренеру Ліона Фабіо Гроссо. Згідно з джерелом, матч відбудеться 6 грудня.
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"Комітет щойно вирішив, що матч буде перенесено на середу, 6 грудня. Місце проведення зустрічі буде визначено залежно від інформації від органів безпеки", – заявив у коментарі L'Equipe голова Федерації футболу Франції Вінсент Лабрюн.
Шанс, що матч відбудеться на стадіоні Марселя, невеликий. Ліон дав зрозуміти, що не хоче грати цю зустріч на Велодромі.