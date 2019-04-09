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Марлос був прооперований в Барселоні – гравець ризикує не зіграти до кінця сезону

20:51 628 Читать на русском
Марлос був прооперований в Барселоні – гравець ризикує не зіграти до кінця сезону
Марлос / фото: ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря і збірної України Марлос розповів про операцію, яку він змушений був зробити.

57’ Жуніор Мораєс
69’ Жуніор Мораєс
 
Денис Гармаш 9’
Денис Гармаш 61’
9’ Денис Гармаш
57’ Жуніор Мораєс
61’ Денис Гармаш
69’ Жуніор Мораєс

"На жаль, мені довелося перенести операцію. Вона пройшла успішно. Я 8 місяців грав з дуже сильним болем. Через це не міг викладатися на 100% і був змушений зробити операцію. Тільки близькі люди знали про біль і смуток, які викликала у мене ситуація, що склалася. Я не міг допомогти своїм товаришам на поле так, як я цього хотів. Я обіцяю повернутися ще більш сильним, щоб допомогти Шахтарю досягти всіх цілей. Сподіваюся, я повернуся вже скоро", – написав Марлос в своєму Instagram.

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Зазначимо, що Марлоса прооперували в одній із клінік Барселони. Додамо, що вінгер вийшов у стартовому складі в матчі 1/4 фіналу Кубка України проти київського Динамо, але не зміг відіграти увесь матч.

У поточному сезоні Марлос провів за Шахтар 24 матчі у всіх турнірах, де забив 10 м'ячів і віддав 3 результативні передачі.

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Марлос Марлос Шахтар Шахтар Шахтар - Динамо
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