Марлос був прооперований в Барселоні – гравець ризикує не зіграти до кінця сезону

Півзахисник Шахтаря і збірної України Марлос розповів про операцію, яку він змушений був зробити.

"На жаль, мені довелося перенести операцію. Вона пройшла успішно. Я 8 місяців грав з дуже сильним болем. Через це не міг викладатися на 100% і був змушений зробити операцію. Тільки близькі люди знали про біль і смуток, які викликала у мене ситуація, що склалася. Я не міг допомогти своїм товаришам на поле так, як я цього хотів. Я обіцяю повернутися ще більш сильним, щоб допомогти Шахтарю досягти всіх цілей. Сподіваюся, я повернуся вже скоро", – написав Марлос в своєму Instagram.

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Зазначимо, що Марлоса прооперували в одній із клінік Барселони. Додамо, що вінгер вийшов у стартовому складі в матчі 1/4 фіналу Кубка України проти київського Динамо, але не зміг відіграти увесь матч.

У поточному сезоні Марлос провів за Шахтар 24 матчі у всіх турнірах, де забив 10 м'ячів і віддав 3 результативні передачі.

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