Шахтар зіграє з СК-Дніпро-1, Зоря буде протистояти Інгульцю – результати жеребкування 1/2 фіналу Кубка України

У Києві в Будинку футболу відбулася церемонія жеребкування 1/2 фіналу Кубку України сезону 2018/19.
Декілька хвилин тому у Києві завершилась церемонія жеребкування 1/2 фіналу Кубка України, за результатами якої Шахтар зіграє проти лідера Першої ліги СК Дніпро-1, а Інгулець вдома прийматиме Зорю.
Жеребкування півфіналу Кубка України: онлайн-відеотрансляція церемонії
Зазначимо, обидва матчі зіграють 17 квітня. Фінал Кубка України відбудеться 15 травня на стадіоні Славутич Арена у Запоріжжі.
До слова, у чвертьфіналі змагань Шахтар вибив Динамо, Інгулець виявився сильнішим за Карпати, СК-Дніпро-1 переграв Ворсклу, а Зоря мінімально обіграла Львів. Номінальним господарем фіналу України буде вважатися переможець першої пари Інгулець – Зоря.
Кубкок України, 1/2 фіналу.
Інгулець – Зоря
СК Дніпро-1 – Шахтар
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