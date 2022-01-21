"Я решил играть в Соединенных Штатах Америки, потому что у меня не было предложений от Атлетико Паранаэнсе. Я расстроен, но, к сожалению, это все, что я могу сказать.

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У меня были запросы от Сан-Паулу, Атлетико Минейро и других бразильских команд. Им всем я отказал. Так бывает, но жизнь продолжается.

Не думаю, что в будущем еще поиграю за Атлетико Паранаэнсе. Клуб интересовался мной, но, когда я приехал, узнал, что интереса больше нет. В любом случае, я буду поддерживать этот клуб и буду восхищаться им", – цитирует Марлоса Superesportes.

Напомним, по информации СМИ, Атлетико Паранаэнсе, который очень хотел видеть Марлоса в своих рядах, отказались от его подписания из-за серьезных запросов по заработной плате.

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