Марлос: Швед у майбутньому буде сильним партнером по збірній України

Півзахисник Шахтаря Марлос поділився очікуваннями від матчу 21 туру УПЛ проти Карпат та прокоментував гру форварда Мар'яна Шведа.

"Добре знаю Карпати: їхні сильні та слабкі сторони, як вони грають. Ще не розбирали суперника, але я цікавлюся українським футболом і командами.

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Швед – хороший гравець. Давно за ним стежу, за його прогресом, знаю всі його технічні можливості. В майбутньому він буде сильним партнером по збірній України. Швед має потенціал, думаю, що ми зможемо один одного доповнити.

З Чорноморцем був складний матч. У Шахтаря технічна команда, нам потрібне хороше поле, а того разу воно залишало бажати кращого. Однак добре, що ми досягли свого. Мене засмучує, що Чорноморець грає у такий закритий футбол. Матчі повинні приносити красу та задоволення. Сподіваюся, українські команди це зрозуміють та діятимуть більш яскраво.

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Новачки? Тете – гравець на майбутнє, в нього є талант. Соломон мені дуже сподобався. Манор дуже технічний, не втрачає м‘яч. Я давно в українському футболі, тому можу сказати, що він адаптується до силового і складного українського чемпіонату", – сказав Марлос.