Матвієнко: Мені дійсно подобається Челсі ще з дитинства

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко прокоментував підсумок матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ – Манчестер Юнайтед та поділився очікуваннями від матчу 21 туру УПЛ проти Карпат і поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи Челсі – Динамо.

"Суперника ще не вивчали. Складно щось сказати про них, постійно змінюють тактику, проводять кардинально різні матчі: чудово з Ворсклою і невдало зі Львовом. З новим тренером Карпати змінилися. Думаю, в кращу сторону.

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Чи вистачить мотивації до кінця чемпіонату? Відрив від Динамо не настільки великий, ще розподіл на шістки. Попереду по дві дуже складні гри з Динамо та Олександрією. Не можна розслаблятися.

На якій позиції мені найкомфортніше? Мені найкомфортніше на полі. Головне – грати. Де тренер поставить, там мені зручно.

Ліга чемпіонів? Вчора дивився ПСЖ. Дуже сподобався футбол: цікавий, якісний. Я хотів, щоб пройшов Манчестер Юнайтед. Молодці. Вітаю Фреда, він провів хорошу гру, прекрасно відпрацював в обороні.

ПСЖ – Манчестер Юнайтед – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Обов‘язково дивитимусь Челсі – Динамо. Мені дійсно з дитинства подобається Челсі. Жодних прогнозів дати не можу. Буде цікаво. З гравцями Динамо не спілкувався щодо цього матчу, вже в збірній поговоримо. Підказати їм слабкі сторони Челсі? Думаю, тренер їм все розкаже", – сказав Матвієнко.