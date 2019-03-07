Марлос: Швед в будущем будет сильным партнером по сборной Украины

Полузащитник Шахтера Марлос поделился ожиданиями от матча 21 тура УПЛ против Карпат и прокомментировал игру форварда Марьяна Шведа.

"Хорошо знаю Карпаты: их сильные и слабые стороны, как они играют. Еще не разбирали соперника, но я интересуюсь украинским футболом и командами.

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Швед – хороший игрок. Давно за ним слежу, за его прогрессом, знаю все его технические возможности. В будущем он будет сильным партнером по сборной Украины. Швед имеет потенциал, думаю, что мы сможем друг друга дополнить.

С Черноморцем был сложный матч. У Шахтера техническая команда, нам нужно хорошее поле, а в тот раз оно оставляло желать лучшего. Однако хорошо, что мы добились своего. Меня огорчает, что Черноморец играет в такой закрытый футбол. Матчи должны приносить красоту и удовольствие. Надеюсь, украинские команды это поймут и будут действовать более ярко.

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Новички? Тете – игрок на будущее, у него есть талант. Соломон мне очень понравился. Манор очень техничный, не теряет мяч. Я давно в украинском футболе, поэтому могу сказать, что он адаптируется к силовому и сложному украинскому чемпионату", – сказал Марлос.