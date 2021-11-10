Керівництво Шахтаря запропонувало Марлосу новий контракт, але 33-річний українець поки не відповів, повідомляє Meta-ratings.

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У таборі "гірників" розраховували, що півзахисник підпише нову угоду разом із Тарасом Степаненком, про пролонгацію співпраці з яким вже офіційно оголосили. Запропонований контракт має гірші умови від нинішнього. За даними джерела, Марлос перебуває у трійці найвисокооплачуваніших гравців Шахтаря.

Чинна угода про співпрацю Марлоса з "гірниками" завершується наприкінці грудня. Він захищає кольори Шахтаря з 2012 року.

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