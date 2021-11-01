Дружина півзахисника донецького Шахтаря Марлоса виклала в мережі цікаву світлину, від якої точно запалає на північний схід від України.

Дружина екс-хавбека збірної Анна Паула опублікувала фото сина в персональному Instagram.

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На світлині Бернардо зі щойно купленими речами. Зокрема, 9-річний первісток Марлоса придбав туалетний папір із зображення президента Росії і однозначним написом ПТН ПНХ. Бернардо народився в Україні в часи виступів батька в складі Металіста та займається в одній зі спортивних шкіл Києва.

До слова, Марлос у нинішньому сезоні провів 20 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 4 результативні передачі.

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