Атлетіко Паранаенсе не планує продовжувати контракт 34-річного ветерана, інформує Goal.

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Марлос майже 10 років провів у чемпіонаті України (Металіст, Шахтар), а в лютому перебрався до клубу, за який вболівав з дитинства. Контракт був розрахований до кінця 2022 року. Півзахисник оформив 2 голи та 3 асисти у 14 матчах, але це не переконало керівництво Атлетіко Паранаенсе. Очікують, що у січні Марлос шукатиме новий клуб вільним агентом.

Чутки пов'язують ветерана з Аль-Насром та Кхорфакканом, які виступають у чемпіонаті ОАЕ, тобто є конкурентами Аль-Айна Сергія Реброва та Андрія Ярмоленка.

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