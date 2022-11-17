Атлетико Паранаэнсе не планирует продлевать контракт 34-летнего ветерана, информирует Goal.

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Марлос почти 10 лет провел в чемпионате Украины (Металлист, Шахтер), а в феврале перебрался в клуб, за который болел с детства. Контракт был рассчитан до конца 2022 года. Полузащитник оформил 2 гола и 3 ассиста в 14 матчах, но это не убедило руководство Атлетико Паранаэнсе. Ожидается, что в январе Марлос будет искать новый клуб свободным агентом.

Слухи связывают ветерана с Аль-Насром и Кхорфакканом, выступающими в чемпионате ОАЭ, то есть конкурентами Аль-Айна Сергея Реброва и Андрея Ярмоленко.

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