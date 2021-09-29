Лідер "гірників" може опинитися в Сан-Паулу, повідомляє Lance. Свого часу 33-річний хавбек вже виступав за цей клуб, провівши 97 матчів та забивши 9 голів.

Марлос готовий продовжити контракт з Шахтарем

Контракт Марлоса з Шахтарем завершується вже у грудні. Генеральний директор донецького клубу Сергій Палкін не виключає, що ветеран хоче повернутися на історичну батьківщину. Півзахисник виступає в Україні майже 10 років і навіть встиг змінити громадянство.

Додамо, що у поточному сезоні Марлос провів 14 матчів (582 хвилини на полі), оформивши 2 голи та 4 асисти.

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