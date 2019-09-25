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Марлос був запропонований Ромі, – ЗМІ

17:44 891 Читать на русском
Марлос був запропонований Ромі, – ЗМІ
Марлос / ФК Шахтар

Хавбек Шахтаря Марлос може продовжити кар'єру в Ромі.

Агенти, наближені до Роми, запропонували клубу підписати хавбека Шахтаря Марлоса, повідомляє Calciomercato.

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Минулого літа "вовки" активно намагались підписати Тайсона, але "гірники" вимагали 30 млн євро, які італійський клуб не був готовий викласти.

Контракт Марлоса з Шахтарем розрахований до літа 2021 року. У сезоні 2019/20 бразилець відіграв 10 матчів, забивши 6 голів та віддавши 2 асисти.

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Італія Трансфери Трансфери Шахтаря Трансфери чемпіонату України Трансфери Чемпіонату Італії Шахтар Шахтар Рома Рома Марлос Марлос
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