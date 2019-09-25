Марлос був запропонований Ромі, – ЗМІ

Італія — 19:09 65
-
Рома – Аталанта: Маліновський вийде у стартовому складі
-
Кубок України: Минай вибив Волинь, клуби УПЛ поки йдуть без втрат: результати матчів 3-го попереднього етапуКубок України — 17:54 1323
-
"Ігри престолів": Барселона та Баварія реагують на конфлікт Нойєра і тер Штегена, а збірній Німеччини загрожує бойкотНімеччина — 15:30 2647
-
Вернидуб повертається: три варіанти імені Динамо, дербі проти Реброва чи вихід на Балкани – яку команду обере тренер?Сергій Тищенко — 13:00 20685
-
"Зідзвонилися із Марадоною – він мені подякував". Ігор Бєланов – як отримати "Золотий м’яч" і не забити пенальті