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Марлос был предложен Роме, – СМИ

17:44 80 Читати українською
Марлос был предложен Роме, – СМИ
Марлос / ФК Шахтер

Хавбек Шахтера Марлос может продолжить карьеру в Роме.

Агенты, приближенные к Роме, предложили клубу подписать хавбека Шахтера Марлоса, сообщает Calciomercato.

Тайсон планирует покинуть Шахтер зимой, – Calciomercato

Прошлым летом "волки" активно пытались подписать Тайсона, но "горняки" требовали 30 млн евро, которые итальянский клуб не был готов выложить.

Контракт Марлоса с Шахтером рассчитан до лета 2021 года. В сезоне 2019/20 бразилец сыграл 10 матчей, забив 6 голов и отдав 2 ассиста.

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