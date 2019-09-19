Тайсон планує покинути Шахтар взимку, – Calciomercato

Півзахисник Шахтаря Тайсон під час зимового трансферного вікна здійснить ще одну спробу змінити команду.

Бразильський півзахисник рішуче налаштований покинути чемпіонат України, стверджує Calciomercato.

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За інформацією видання, 31-річний бразилець все ще хоче випробувати свої сили у більш сильному чемпіонаті і розраховує на пропозицію Мілана. У випадку наявності можливості перейти в Мілан капітан Шахтаря начебто готовий подати запит на трансфер.

Нагадаємо, "россонері" наприкінці літа вели з Шахтарем переговори щодо переходу Тайсона. Однак "гірники" були готові відпустити свого капітана лише після сплати клаусули, яка становить 30 млн євро.

В нинішньому сезоні Тайсон зіграв за Шахтар 5 поєдинків у чемпіонаті України, в яких забив 3 голи та став автором 4-х результативних передач.

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