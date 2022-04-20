Бразильський оборонець "гірників" Марлон вважає, що був просто зобов'язаний віддячити українському клубу за доброту та ставлення до нього.

"Насправді, я приїхав сюди через те, що тут мої партнери по команді, вони для мене як сім’я. Відколи я приїхав, мене дуже тепло прийняли. Я вдячний за все, що вони зробили для мене.

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Чесно кажучи, мене батьки виховували так, що необхідно допомагати. Мені здається, це головний мотив, чому я повернувся.

Звичайно, ми повинні бути солідарними та налаштованими на те, щоб допомагати людям у такій складній ситуації. Це моя позиція, подякувати Шахтарю за те, що він зробив для мене", – цитує Марлона "Футбол NEWS".

Нагадаємо, напередодні Шахтар провів третій благодійний поєдинок, в якому поступився Фенербахче з рахунком 0:1.

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