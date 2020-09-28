Защитник Сассуоло Марлон не будет покорять АПЛ в сезоне 2020/21.

Фулхэм договорился с Сассуоло о трансфере защитника Марлона, лондонцы пригласили игрока на медосмотр и на этом этапе сотрудничество сторон завершилось, сообщает Sky Sports.

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По информации источника, 25-летний бразилец провалил медицинские тесты, поэтому переход отменяется. Сассуоло должен был получить за своего защитника около 15 млн евро.

Напомним, в 2018-м итальянский клуб приобрел Марлона у Барселоны за 6 млн евро. В прошлом сезоне Серии А футболист провел 23 матча.

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