Марлон не перейдет в Фулхэм – экс-игрок Барселоны провалил медосмотр
Защитник Сассуоло Марлон не будет покорять АПЛ в сезоне 2020/21.
Фулхэм договорился с Сассуоло о трансфере защитника Марлона, лондонцы пригласили игрока на медосмотр и на этом этапе сотрудничество сторон завершилось, сообщает Sky Sports.
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По информации источника, 25-летний бразилец провалил медицинские тесты, поэтому переход отменяется. Сассуоло должен был получить за своего защитника около 15 млн евро.
Напомним, в 2018-м итальянский клуб приобрел Марлона у Барселоны за 6 млн евро. В прошлом сезоне Серии А футболист провел 23 матча.
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