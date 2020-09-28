"У мене було кілька пропозицій, особливо від Барселони, але були і від інших клубів. Проте, моїм пріоритетом було залишитися в Арсеналі.

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Для цього у мене було дві причини: перша – це тренер, Мікель Артета, тому що ми досить багато говорили під час періоду самоізоляції. Ми сиділи вдома і говорили кілька разів, і він переконав мене, зокрема, в цьому проекті. По-друге, це, звичайно, любов, яку я отримую від фанатів і людей у клубі. Ну і оскільки я один з них, я залишуся тут, все просто", – цитує Обамеянга AS з посиланням на Canal+.

Нагадаємо, що Обамеянг перейшов у Арсенал взимку 2018 року з дортмундської Борусії. Сума трансферу склала понад 60 млн євро. У минулому сезоні 31-річний форвард взяв участь в 36 матчах АПЛ, в яких він став автором 22 забитих м'ячів, а також віддав три результативні передачі.

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