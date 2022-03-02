Боси Фламенго отримали пропозицію підписати Марлона після початку війни в Україні, повідомляє diariodofla.

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Зазначається, що бразилець має приєднатись до клубу до кінця сезону на правах оренди, яка включатиме опцію викупу – 6 млн євро за 50% прав на гравця. Цікаво, що перехід нічого не вартуватиме Фламенго, який має повністю виплачувати зарплату захисника.

Додамо, що Марлон приєднався до Шахтаря лише минулого літа, встиг зіграти у 22 матчах в усіх турнірах та не відзначався результативними діями. Головною причиною потенційного відходу стала війна, яку розв'язали росіяни проти України.

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