Защитник Шахтера Марлон может оказаться во Фламенго в ближайшее время.

Боссы Фламенго получили предложение подписать Марлона после начала войны в Украине, сообщает diariodofla.

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Отмечается, что бразилец должен присоединиться к клубу до конца сезона на правах аренды, которая будет включать опцию выкупа – 6 млн евро за 50% прав на игрока. Интересно, что переход ничего не будет стоить Фламенго, который должен полностью выплачивать зарплату защитника.

Добавим, что Марлон присоединился к Шахтеру прошлым летом, успел сыграть в 22 матчах во всех турнирах и не отличался результативными действиями. Главной причиной потенциального ухода стала война, которую развязали россияне против Украины.

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