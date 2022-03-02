Захисник Шахтаря Віктор Корнієнко активно допомагає армії України у війні з російськими окупантами.

Корнієнко у своєму Instagram продемонстрував, що займається активною волонтерською допомогою для армії України.

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"Перебуваю в Україні. Допомагаю ЗСУ для того, щоб знищити російських під**асів. Слава Україні!" – написав Віктор у дописі до світлини.

Нагадаємо, вранці 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Агресор системно обстрілює наші міста, однак ЗСУ та об'єднання територіальної оборони дають відсіч ворогу.

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