"Цей тренер має фундаментальне значення для мене. Він покликав мене після відходу з Барселони, сказавши: "Марлоне, переходь в Сассуоло – ми збираємося грати тут в справжній футбол і повеселитися". Так і сталося. Там були 3 хороших роки, а тепер я з ним у Шахтарі.

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Він не хоче грати лонгболами, м'яч у ногах. Його ідеї схожі на ті, що й у Гвардіоли. У Де Дзербі інший стиль, ніж у італійців, але також правда в тому, що в Італії також все змінюється. Я дуже виріс з Де Дзербі х точки зору психології – і як гравець, і як людина.

Сьогодні в футболі центральних захисників просять грати з м'ячем, а флангових – атакувати. Але потрібно бути обережними, ніколи не втрачати простір, який потрібно захищати, це суть позиції", – сказав Марлон в інтерв'ю AS.

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