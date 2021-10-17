"Этот тренер имеет фундаментальное значение для меня. Он позвал меня после ухода из Барселоны, сказав: "Марлон, переходи в Сассуоло – мы собираемся играть здесь в настоящий футбол и повеселиться". Так и произошло. Там было 3 хороших года, а теперь я с ним в Шахтере.

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Он не хочет играть лонгболамы, мяч в ногах. Его идеи похожи на те, что и у Гвардиолы. У Де Дзерби другой стиль, чем у итальянцев, но также правда в том, что в Италии также все меняется. Я очень вырос с Де Дзерби х точки зрения психологии – и как игрок, и как человек.

Сегодня в футболе центральных защитников просят играть с мячом, а фланговых – атаковать. Но нужно быть осторожными, никогда не терять пространство, которое нужно защищать, это суть позиции", – сказал Марлон в интервью AS.

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