Маркос Алонсо стане гравцем Барселони й піде зарплатним шляхом Обамеянга
Лідер оборони Челсі Маркос Алонсо все-таки повертається в чемпіонат Іспанії.
Трансферу 31-річного іспанця на Камп Ноу бути. Сьогодні футболіст вирушить у Барселону з Лондона задля завершення переходу, інформує Sport.es.
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Заради підписання трирічного контракту з "блаугранас" Алонсо пішов на серйозні фінансові поступки, зважаючи на проблеми Барси. У першому сезоні він матиме доволі низьку зарплатню, яка впишеться у ліміт клубу. За схожою схемою угоду взимку підписував П'єр-Емерік Обамеянг.
Нагадаємо, Маркос є вихованцем мадридського Реала, а за Челсі виступає з 2016-го. У футболці "синіх" захисник награв 212 матчів (29 голів і 23 асисти). Цього сезону на поле іспанець ще не виходив.
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