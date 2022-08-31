Трансферу 31-річного іспанця на Камп Ноу бути. Сьогодні футболіст вирушить у Барселону з Лондона задля завершення переходу, інформує Sport.es.

Обамеянгу зламали щелепу під час пограбування – трансфер у Челсі під загрозою зриву

Заради підписання трирічного контракту з "блаугранас" Алонсо пішов на серйозні фінансові поступки, зважаючи на проблеми Барси. У першому сезоні він матиме доволі низьку зарплатню, яка впишеться у ліміт клубу. За схожою схемою угоду взимку підписував П'єр-Емерік Обамеянг.

Нагадаємо, Маркос є вихованцем мадридського Реала, а за Челсі виступає з 2016-го. У футболці "синіх" захисник награв 212 матчів (29 голів і 23 асисти). Цього сезону на поле іспанець ще не виходив.

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