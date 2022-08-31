Трансферу 31-летнего испанца на Камп Ноу быть. Сегодня футболист отправится в Барселону из Лондона для завершения перехода, информирует Sport.es .

Обамеянга сломали челюсть во время ограбления – трансфер в Челси под угрозой срыва

Ради подписания трехлетнего контракта с "блаугранас" Алонсо пошел на серьезные финансовые уступки, учитывая проблемы Барсы. В первом сезоне у него будет довольно низкая зарплата, которая впишется в лимит клуба. По схожей схеме соглашение зимой подписывал Пьер-Эмерик Обамеянг.

Напомним, Маркос является воспитанником мадридского Реала, а за Челси выступает с 2016-го. В футболке "синих" защитник наиграл 212 матчей (29 голов и 23 ассиста). В этом сезоне на поле испанец еще не выходил.