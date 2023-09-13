Півзахисник збірної Італії Марко Верратті перейшов із ПСЖ в Аль-Арабі, інформує офіційний Твіттер катарського клубу. Контракт розрахований на 3 роки – до літа 2026-го.

Згідно з інсайдером Фабріціо Романо, італієць обійшовся катарцям у 45 мільйонів євро. У новій команді 30-річний Верратті гратиме у футболці під 7-м номером.

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"Я був дуже гордий носити кольори ПСЖ більше десяти років, спілкуватися з такою кількістю великих гравців і виграти 30 трофеїв. Париж, клуб і його вболівальники завжди будуть займати особливе місце в моєму серці. Я назавжди залишуся парижанином", – прокоментував свій відхід Марко.

Верратті перейшов у ПСЖ в 2012 році з Пескари. У футболці паризького клубу зіграв 416 матчів (другий показник в історії ПСЖ) і виграв 30 трофеїв – абсолютний рекордсмен чемпіонату Франції.