"З нашого боку гри сьогодні не було. Напевно, футболісти вже думають, що вони стали великими. Інгулець використав свій момент, зіграв досить непогано, при тому, що ми взагалі не грали. А суперник реалізував свою нагоду. Ми будемо зʼясовувати, тому що так не може бути. Нам ще грати друге коло, треба всіх гравців привести до ладу.

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Відсутність Саківа? У нас коли хтось випадає, то відразу проблеми. Зрозуміло, що Саків сьогодні був потрібен. Юрій Романюк грав не на своїй позиції, звідти виник гол. У футболі дрібниць не буває. На жаль, Андрій Булеза травмований, у нас є проблеми з цією позицією.

Суддівство? Можливо, якісь помилки були в обидва боки, але мені здалося, що старалися судити об’єктивно. Не знаю, чи був пенальті, треба дивитися повтор.

Ми дуже сильно налаштовували хлопців на цей матч, але… Ще й преса пише, що ми вже у Прем'єр-лізі, тренери нас вітають – це безслідно не минає. Зараз треба дуже жорстко поставитися до наших майбутніх поєдинків. Треба виводити гравців з цього стану", – цитує Маркевича офіційний сайт Карпат.

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