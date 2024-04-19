Маркевич уничтожил игроков Карпат после поражения от Ингульца: "Наверное, футболисты уже думают, что они стали великими"
Главный тренер Карпат Мирон Маркевич остался недовольным игрой против Ингульца в 5-м туре Первой лиги.
"С нашей стороны игры сегодня не было. Наверное, футболисты уже думают, что они стали большими. Ингулец использовал свой момент, сыграл довольно неплохо, при том, что мы вообще не играли. А соперник реализовал свою возможность. Мы будем выяснять, потому что так не может быть. Нам еще играть второй круг, надо всех игроков привести в порядок.
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Отсутствие Сакива? У нас когда кто-то выпадает, то сразу проблемы. Понятно, что Сакив сегодня был нужен. Юрий Романюк играл не на своей позиции, оттуда возник гол. В футболе мелочей не бывает. К сожалению, Андрей Булеза травмирован, у нас есть проблемы с этой позицией.
Судейство? Возможно, какие-то ошибки были в обе стороны, но мне показалось, что старались судить объективно. Не знаю, был ли пенальти, надо смотреть повтор.
Мы очень сильно настраивали ребят на этот матч, но... Еще и пресса пишет, что мы уже в Премьер-лиге, тренеры нас поздравляют – это бесследно не проходит. Сейчас надо очень жестко отнестись к нашим предстоящим поединкам. Надо выводить игроков из этого состояния", – цитирует Маркевича официальный сайт Карпат.
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