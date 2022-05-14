Маркевич висловив готовність очолити Шахтар після Де Дзербі
Відомий український тренер Мирон Маркевич поділився думками щодо можливості очолити Шахтар чи стати президентом УАФ.
"Зараз взагалі не до футболу, кожен день гинуть люди. Потрібно спочатку основне питання вирішити, а потім братися до футболу.
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Чи готовий піти на вибори президента УАФ? Та мені вже купа років. Я – тренер, а не керівник. Я можу тренувати, це моє. А бути якимось функціонером... Я це спробував і зрозумів, що це не моє. Мій пріоритет – тренерська робота. Потрібно робити те, що ти вмієш.
Чи готовий очолити Шахтар? Не знаю, я ж не можу себе призначити. Якби мені запропонували? Чому б і ні?" – резюмував Маркевич у коментарі Tribuna.
Нагадаємо, майбутнє Роберто Де Дзербі на чолі "гірників" опинилось під серйозним питанням через продовження повномасштабної війни Росії проти України. Італійцеві пророкують повернення до роботи на батьківщині.