"Зараз взагалі не до футболу, кожен день гинуть люди. Потрібно спочатку основне питання вирішити, а потім братися до футболу.

"У мене є офіційна пропозиція від Вільяреала": Остап Маркевич може продовжити кар'єру в Іспанії, але не проти очолити Шахтар

Чи готовий піти на вибори президента УАФ? Та мені вже купа років. Я – тренер, а не керівник. Я можу тренувати, це моє. А бути якимось функціонером... Я це спробував і зрозумів, що це не моє. Мій пріоритет – тренерська робота. Потрібно робити те, що ти вмієш.

Чи готовий очолити Шахтар? Не знаю, я ж не можу себе призначити. Якби мені запропонували? Чому б і ні?" – резюмував Маркевич у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, майбутнє Роберто Де Дзербі на чолі "гірників" опинилось під серйозним питанням через продовження повномасштабної війни Росії проти України. Італійцеві пророкують повернення до роботи на батьківщині.

Де Дзербі – out. Шахтар між Вернидубом та Скрипником