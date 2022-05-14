"У мене є офіційна пропозиція від Вільяреала": Маркевич може продовжити кар'єру в Іспанії, але не проти очолити Шахтар
Головний тренер Маріуполя Остап Маркевич розповів про своє тренерське майбутнє.
"В Україні чимало фахівців із сучасним поглядом на футбол. Думаю, Шахтарю цілком реально знайти серед українців хорошого тренера.
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Чи можу я уявити себе у ролі тренера Шахтаря? Будь-який український тренер хотів би тренувати Шахтар, і уявляє себе тренером команди, яка гратиме у Лізі чемпіонів. Але це питання більше не до мене, а до керівництва Шахтаря.
Щодо моїх подальших планів... У мене є офіційна пропозиція від Вільяреала – повернутися до Академії. Тут укладаються контракти на рік, поки я взяв час на роздуми. У мене відбулася розмова з керівництвом. Ми ще не обговорювали, на яку посаду, це не так важливо зараз. Я готовий працювати і приносити користь", – сказав Маркевич у коментарі FanDay.
Нагадаємо, наставник Маріуполя з 2016 по 2019 роки вже працював в Академії Вільяреала.
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