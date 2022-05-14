"В Україні чимало фахівців із сучасним поглядом на футбол. Думаю, Шахтарю цілком реально знайти серед українців хорошого тренера.

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Чи можу я уявити себе у ролі тренера Шахтаря? Будь-який український тренер хотів би тренувати Шахтар, і уявляє себе тренером команди, яка гратиме у Лізі чемпіонів. Але це питання більше не до мене, а до керівництва Шахтаря.

Щодо моїх подальших планів... У мене є офіційна пропозиція від Вільяреала – повернутися до Академії. Тут укладаються контракти на рік, поки я взяв час на роздуми. У мене відбулася розмова з керівництвом. Ми ще не обговорювали, на яку посаду, це не так важливо зараз. Я готовий працювати і приносити користь", – сказав Маркевич у коментарі FanDay.

Нагадаємо, наставник Маріуполя з 2016 по 2019 роки вже працював в Академії Вільяреала.

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