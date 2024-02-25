Головний тренер "зелено-білих" Мирон Маркевич розповів про ситуацію з бразильцем Аріельсоном, якого сватають у львівську команду.

– Мироне Богдановичу, пишуть, що Карпати хочуть взяти в оренду нападника Аріельсона, який грав в Поліссі. Це правда?

– Поки що все вилами по воді писано. Коли буде якась конкретика, я вам скажу. Зараз нема про що говорити.

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– Тобто він вам цікавий, але ще йдуть переговори?

– От ви цікаві люди. А якщо не вийде, то я буду як хто виглядати?! Ви спішите поперед батька в пекло.

– Ну це ж не ви переговори ведете.

– Я все роблю. Я відповідаю за результат.

– Ну селекцією ж не ви займаєтесь.

– Я – селекція.

– Чув, що багато легіонерів не хочуть їхати через війну та те, що Карпати грають в Першій лізі. Більшість готові їхати, коли Карпати вийдуть в УПЛ.

– Так воно і є. Але це не значить, що ми не працюємо. Стараємось когось витягнути. Одні не хочуть їхати, бо війна, другі не хочуть їхати в Першу лігу. Виходимо з того, що є.

– Більше сподівань на літню селекцію?

– Побачимо, як воно буде.

– Яке враження на вас справили орендовані в Шахтаря Козик і Булеза?

– Нормально. Я поки що задоволений їхнім ставленням та ігровими якостями. Ясно, що їх треба ще вчити, але вони швидко все схоплюють, – сказав Маркевич у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, 19-річний Аріельсон виступав за Полісся на правах оренди з Крузейро. Угода була яка розрахована до завершення сезону 2023/24, однак житомиряни вирішили попрощатись з гравцем достроково (у 16-ти матчах легіонер забив 1 гол і віддав 2 асисти). Transfermarkt оцінює його у 500 тисяч євро.

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