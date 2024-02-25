Главный тренер "зелено-белых" Мирон Маркевич рассказал о ситуации с бразильцем Ариэльсоном, которого сватают во львовскую команду.

– Мирон Богданович, пишут, что Карпаты хотят взять в аренду нападающего Ариэльсона, который играл в Полесье. Это правда?

– Пока что все вилами по воде написано. Когда будет какая-то конкретика, я вам скажу. Сейчас не о чем говорить.

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– То есть он вам интересен, но еще идут переговоры?

– Вот вы интересные люди. А если не получится, то я буду как кто выглядеть?! Вы спешите впереди отца в ад.

– Ну это же не вы переговоры ведете.

– Я все делаю. Я отвечаю за результат.

– Ну селекцией же не вы занимаетесь.

– Я – селекция.

– Слышал, что многие легионеры не хотят ехать из-за войны и того, что Карпаты играют в Первой лиге. Большинство готовы ехать, когда Карпаты выйдут в УПЛ.

– Так оно и есть. Но это не значит, что мы не работаем. Стараемся кого-то вытянуть. Одни не хотят ехать, потому что война, вторые не хотят ехать в Первую лигу. Исходим из того, что есть.

– Больше надежд на летнюю селекцию?

– Посмотрим, как оно будет.

– Какое впечатление на вас произвели арендованные у Шахтера Козык и Булеза?

– Нормально. Я пока доволен их отношением и игровыми качествами. Ясно, что их надо еще учить, но они быстро все схватывают, – сказал Маркевич в комментарии Українському футболу..

Напомним, 19-летний Ариэльсон выступал за Полесье на правах аренды из Крузейро. Соглашение было рассчитано до завершения сезона 2023/24, однако житомиряне решили попрощаться с игроком досрочно (в 16-ти матчах легионер забил 1 гол и отдал 2 ассиста). Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро.

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