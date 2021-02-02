Маркевич відповів на чутки про 700 тисяч гривень зарплати від УАФ
Голова комітету національних збірних України Мирон Маркевич запевнив, що не має астрономічних заробітків.
"Я навмисно ніколи не говорив на цю тему. Вони поставили якісь цифри, самі не знаючи, що поставили. Ніколи я таких грошей не заробляв там. Нехай всі заспокояться. Нехай краще рахують свої гроші.
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Повірте мені, ніколи такого не було. Якщо мені десь більше платили, то це за рахунок того, що я віддав свої іміджеві права людям, які можуть використовувати моє прізвище в рекламах. Звичайно, її немає на білбордах, це різні заходи. Які це люди – вже моє питання. Ніколи я таких грошей не заробляв. Нехай всі заспокояться. Кажу про це вперше і востаннє", – резюмував Маркевич у інтерв'ю ПроФутбол Digital.
Нагадаємо, у серпні минулого року журналіст Костянтин Андріюк опублікував документ, згідно з яким зарплата Мирона Маркевича в УАФ нібито складає 700 тисяч гривень на місяць.
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