"Я навмисно ніколи не говорив на цю тему. Вони поставили якісь цифри, самі не знаючи, що поставили. Ніколи я таких грошей не заробляв там. Нехай всі заспокояться. Нехай краще рахують свої гроші.

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Повірте мені, ніколи такого не було. Якщо мені десь більше платили, то це за рахунок того, що я віддав свої іміджеві права людям, які можуть використовувати моє прізвище в рекламах. Звичайно, її немає на білбордах, це різні заходи. Які це люди – вже моє питання. Ніколи я таких грошей не заробляв. Нехай всі заспокояться. Кажу про це вперше і востаннє", – резюмував Маркевич у інтерв'ю ПроФутбол Digital.

Нагадаємо, у серпні минулого року журналіст Костянтин Андріюк опублікував документ, згідно з яким зарплата Мирона Маркевича в УАФ нібито складає 700 тисяч гривень на місяць.

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